***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti bağlı ortaklığımız ‘Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' e ait , Edirne İli Merkez İlçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde 2261 ada 16 parsel üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin finansörlüğünde yapılacak olan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesi piyasa koşullarının değişmesi sebebi ile durdurulmuştur.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033423BIST