***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2022 18:37
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.03.2022 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,98-3,12-TL fiyat aralığından 619.317-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 0,55 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/03/2022 619.317 0 619.317 0 619.317 % 0 % 0 % 0,55 % 0,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010717
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0956
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0392
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59910,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -17,20
|Açılış
|: 910,72
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6827
|14,6843
|% -0,65
|
|Euro
|16,0589
|16,1491
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,1174
|19,2133
|% -0,29
|
|Frank
|15,5523
|15,6459
|% -0,89
|
|Riyal
|3,9074
|3,9270
|% -0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-26,06
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-16,78
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,85
|
Seans Raporu
17:59
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866