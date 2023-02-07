***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.02.2023 09:54
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06.02.2023 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 3,10 -3,32 TL fiyat aralığından 104.461 TL toplam nominal tutarlı alış ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 06.02.2023 tarihi itibariyle % 0.09 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/02/2023 104.461 0 104.461 0 104.461 % 0 % 0 % 0,09 % 0,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110200
BIST
13:044.586
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -343,78
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.586
13:0418,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0420,1851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0241
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:041.135,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KONYA
|2.964,50
|89.522.353
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|10.211.849
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|700.301
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|16.974.283
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.111.498
|% 9,98
|
|PRDGS
|6,30
|10.956.788
|% -10,00
|
|YEOTK
|54,00
|49.891.309
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|11.891.349
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.007.122
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.630.910
|% -10,00
|
|THYAO
|128,00
|2.129.672.365
|% -8,51
|
|KRDMD
|17,27
|1.784.804.089
|% -2,21
|
|ASELS
|52,95
|1.741.745.547
|% -9,95
|
|KOZAL
|506,50
|1.178.588.462
|% -3,25
|
|TUPRS
|528,70
|1.155.825.262
|% -8,67
|
|KRDMD
|17,27
|1.784.804.089
|% -2,21
|
|EKGYO
|6,73
|425.098.067
|% -7,43
|
|YKBNK
|8,26
|448.694.257
|% -6,98
|
|BUCIM
|6,07
|249.379.618
|% 8,78
|
|AKBNK
|15,12
|605.991.750
|% -6,67
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8285
|18,8313
|% 0,03
|
|Euro
|20,1763
|20,1851
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5391
|22,6522
|% -0,11
|
|Frank
|20,2564
|20,3784
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0037
|5,0287
|% 0,02
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.680
|7.797
|20,00
|
|Tam
|7.719
|7.771
|-17,00
|
|Yarım
|3.771
|3.803
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|1,26
|