***AVGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.02.2021 09:10
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E % 55 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,49 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912037
BIST
10:261.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.515
En Düşük
1.496
10:267,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:268,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:26413,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,34
|Açılış
|: 413,87
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:26
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVISA
|19,95
|25.716.343
|% 6,91
|
|AVGYO
|3,37
|403.984
|% -11,01
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|2.973.638
|% -9,98
|
|SASA
|37,48
|450.017.907
|% 3,19
|
|ASELS
|17,68
|358.644.378
|% 3,51
|
|KOZAL
|135,80
|314.653.963
|% 1,80
|
|THYAO
|12,89
|215.354.082
|% -1,00
|
|PETKM
|5,37
|197.410.087
|% -1,10
|
|TSKB
|1,80
|79.317.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|89.865.459
|% -0,85
|
|PETKM
|5,37
|197.410.087
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,43
|51.933.319
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|115.251.579
|% 0,25
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1213
|7,1246
|% 0,27
|
|Euro
|8,6619
|8,6669
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0764
|10,1270
|% 0,77
|
|Frank
|7,8331
|7,8803
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% 0,26
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,07
|