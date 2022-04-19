***AVGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
19.04.2022 11:24
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AVRASYA GMYO 55 20/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021705
BIST
13:342.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
13:3414,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0298
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
13:3415,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0364
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
13:34931,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 931,32
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler13:34
|ARMDA
|105,00
|4.039.294
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,00
|7.887.279
|% 8,32
|
|DEVA
|37,10
|91.031.998
|% 7,79
|
|IHAAS
|19,90
|21.004.549
|% 6,82
|
|AYEN
|15,39
|17.097.070
|% 6,65
|
|MMCAS
|3,26
|1.151.905
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,24
|40.052.729
|% -8,62
|
|DESA
|13,08
|55.303.758
|% -8,08
|
|METUR
|3,77
|15.393.415
|% -4,56
|
|SODSN
|26,74
|193.187
|% -4,36
|
|GARAN
|14,46
|1.549.427.267
|% 0,28
|
|THYAO
|37,86
|1.502.697.283
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,38
|1.479.941.026
|% 1,49
|
|TUPRS
|255,40
|1.097.927.052
|% 1,55
|
|SISE
|18,04
|1.048.112.765
|% -0,17
|
|ODAS
|2,48
|644.817.222
|% 4,20
|
|TSKB
|2,05
|493.372.824
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,95
|659.217.553
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,35
|1.013.238.370
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|591.845.842
|% 1,85
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6633
|14,6664
|% 0,20
|
|Euro
|15,8198
|15,8304
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,0345
|19,1300
|% 0,24
|
|Frank
|15,4190
|15,5119
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8982
|3,9177
|% 0,34
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-2,41
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|-32,00
|
|Tam
|6.141
|6.294
|-36,99
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-17,89
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-8,95
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,48
|