***AVGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.02.2021 16:47
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
24.02.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AVRASYA GMYO AVGYO 55,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911854
BIST
17:071.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -22,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
17:077,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0716
En Düşük
7,0039
17:078,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5957
En Düşük
8,5250
17:07410,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,98
|Açılış
|: 410,21
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SAYAS
|19,27
|54.545.158
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.856.384
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|52.576.314
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.660.261
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.219.166
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,48
|3.730.722.615
|% 7,03
|
|THYAO
|13,05
|2.326.822.301
|% 3,24
|
|SASA
|36,32
|1.786.487.903
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,50
|1.582.461.110
|% 4,02
|
|KOZAL
|134,30
|1.492.609.080
|% -3,03
|
|PETKM
|5,48
|3.730.722.615
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,35
|952.682.768
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,99
|364.676.670
|% -9,17
|
|TSKB
|1,79
|554.088.006
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,44
|423.504.480
|% -2,70
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0618
|7,0649
|% 0,63
|
|Euro
|8,5826
|8,5871
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,9088
|9,9584
|% 0,72
|
|Frank
|7,8110
|7,8581
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8770
|1,8864
|% 0,61
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,14
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.719
|2.788
|25,25
|
|Yarım
|1.314
|1.349
|12,21
|
|Çeyrek
|659
|674
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,85
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,11
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19MEGAP
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 302, 988 adet işlem
-
17:19MEGAP
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 302, 988 adet işlem
-
17:18AKYHO
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 567, 706 adet işlem
-
17:17ANELE
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 280, 729 adet işlem
-
17:16OYLUM
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 033, 958 adet işlem