***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 16:48
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823331
BIST
17:51107.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.465,06
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:516,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:516,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0553
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:51320,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,05
|Açılış
|: 320,41
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.717.758
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|84.004.333
|% 19,96
|
|BRYAT
|73,45
|10.530.088
|% 19,24
|
|KARSN
|1,98
|595.388.975
|% 18,56
|
|OYAYO
|4,46
|19.570.877
|% 14,95
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,99
|18.051.270
|% -3,52
|
|ECZYT
|11,62
|9.918.266
|% -3,17
|
|BURVA
|14,50
|51.376
|% -2,95
|
|THYAO
|11,86
|1.183.337.073
|% 0,94
|
|ASELS
|28,20
|614.437.806
|% 2,55
|
|KARSN
|1,98
|595.388.975
|% 18,56
|
|GARAN
|9,60
|466.158.737
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,40
|355.176.301
|% 4,80
|
|KARSN
|1,98
|595.388.975
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,40
|355.176.301
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|247.032.745
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|157.676.228
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|162.282.401
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9335
|7,9732
|% -0,41
|
|Frank
|6,4857
|6,5248
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6546
|1,6629
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,53
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|