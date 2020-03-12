***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 14:50
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827456
BIST
14:4396.524
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -4.441,98
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:436,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,2430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2484
En Düşük
6,2064
14:437,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:43329,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,98
|Açılış
|: 329,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.965.050
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|139.503.240
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|191.316.483
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|18.977.076
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|275.748.615
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.482.078
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,07
|50.905.635
|% -19,65
|
|TSPOR
|3,48
|152.869.739
|% -19,07
|
|ALCTL
|13,20
|17.575.045
|% -18,57
|
|RYSAS
|4,66
|37.754.916
|% -18,10
|
|ASELS
|25,00
|552.612.067
|% -4,43
|
|THYAO
|8,86
|410.558.963
|% -7,80
|
|ECILC
|4,78
|275.748.615
|% 19,80
|
|GARAN
|9,01
|229.780.907
|% -5,95
|
|MGROS
|21,90
|213.717.717
|% -4,70
|
|IHLGM
|0,98
|130.438.104
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|140.609.246
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,78
|59.319.861
|% -15,22
|
|KARSN
|1,40
|100.150.088
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|77.982.424
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9275
|7,9672
|% -0,15
|
|Frank
|6,6143
|6,6541
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6589
|1,6672
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,45
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.179
|2.212
|-11,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|-10,35
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|16,57
|16,61
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|-2,43
|