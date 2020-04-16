***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:05
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838545
BIST
12:2096.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 186,78
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:206,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9258
En Düşük
6,8896
12:207,5278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:20383,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,23
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.581.026
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.783.789
|% -9,93
|
|DOCO
|362,00
|50.471.545
|% -9,00
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PENGD
|3,80
|127.463.358
|% -7,99
|
|PGSUS
|51,95
|665.955.098
|% -6,31
|
|THYAO
|10,24
|508.053.513
|% -1,16
|
|ECILC
|4,67
|405.657.349
|% 6,86
|
|ASELS
|26,52
|341.201.258
|% 0,30
|
|MGROS
|30,12
|310.501.574
|% 4,37
|
|ECILC
|4,67
|405.657.349
|% 6,86
|
|IHLGM
|1,01
|52.710.869
|% -0,98
|
|THYAO
|10,24
|508.053.513
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,58
|29.128.061
|% -4,92
|
|YKBNK
|1,94
|92.020.543
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6082
|8,6514
|% -0,25
|
|Frank
|7,1279
|7,1708
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8355
|1,8447
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|5,80
|
|Altın Gr.
|383
|384
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.521
|17,30
|
|Tam
|2.529
|2.595
|17,70
|
|Yarım
|1.230
|1.263
|8,60
|
|Çeyrek
|617
|632
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,72
|