***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:32
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856675
BIST
12:21119.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 116,59
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:216,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:217,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:21397,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 397,18
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.108.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.775.658
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.542.049
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.256.971
|% 9,83
|
|KENT
|832,40
|31.629.113
|% 9,82
|
|SNPAM
|9,63
|4.964.340
|% -9,92
|
|SONME
|8,45
|11.316.071
|% -8,65
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,92
|64.103.353
|% -6,24
|
|EKGYO
|2,26
|1.139.540.615
|% 0,89
|
|SISE
|6,49
|1.025.092.988
|% 0,00
|
|PETKM
|4,36
|670.655.101
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|662.131.278
|% 3,79
|
|GARAN
|8,21
|586.663.965
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,26
|1.139.540.615
|% 0,89
|
|SISE
|6,49
|1.025.092.988
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,90
|298.012.973
|% 1,06
|
|PETKM
|4,36
|670.655.101
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|662.131.278
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5642
|8,6072
|% -0,17
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|7,80
|
|Tam
|2.648
|2.659
|8,00
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,90
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,08
|