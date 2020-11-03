***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:56
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885715
BIST
14:011.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,47
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.125
14:018,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:019,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1238
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
14:01517,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,61
|Açılış
|: 517,98
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:59
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.805.897
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.551.475
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,33
|819.959.949
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,64
|502.642.134
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|619.424.251
|% -9,02
|
|PETKM
|4,20
|777.793.690
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,42
|369.618.688
|% -0,82
|
|ODAS
|3,23
|419.284.516
|% 1,25
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4896
|8,4930
|% 0,63
|
|Euro
|9,9325
|9,9426
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,9960
|11,0511
|% 1,17
|
|Frank
|2,2578
|2,2692
|% 0,63
|
|Riyal
|518,0120
|518,1160
|% 0,73
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,27
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.421
|3.506
|39,08
|
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,90
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,83
|
Seans Raporu
13:59
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, MGROS, TUPRS
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14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 73 kaybederek (% -0.27 ) 1, 017
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, EUKYO, MEGAP, MEGAP, PKENT, KONTR, ETYAT, EUHOL, EUYO, BALAT
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14:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGSY, IZMDC, MZHLD, BURVA, TSKB, MMCAS, YAPRK, KERVN, ARTI, MERKO
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14:15
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