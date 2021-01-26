***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:02
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904329
BIST
11:361.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,84
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:367,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3909
11:368,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9707
11:36442,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MAALT
|254,20
|39.674.152
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.047.950
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.469.312
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|759.142.606
|% 1,21
|
|GARAN
|9,52
|636.378.674
|% -0,21
|
|KARSN
|5,51
|555.048.228
|% 5,96
|
|KOZAL
|120,40
|495.920.053
|% -0,82
|
|ODAS
|4,01
|322.454.676
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,50
|759.142.606
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|289.174.626
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|224.386.111
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|185.180.221
|% -0,64
|
|KARSN
|5,51
|555.048.228
|% 5,96
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3897
|7,3922
|% -0,17
|
|Euro
|8,9687
|8,9727
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0713
|10,1218
|% -0,20
|
|Frank
|8,3044
|8,3545
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,10
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,93
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,21
|