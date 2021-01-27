***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:04
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904803
BIST
16:221.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -40,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:227,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0601
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4052
En Düşük
7,3418
16:228,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:22437,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,71
|Açılış
|: 437,57
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KONTR
|48,46
|204.034.018
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.294.938
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.799.567
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.168.650
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.780.652
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|GARAN
|9,28
|1.289.128.339
|% -2,52
|
|KRDMD
|6,81
|1.070.465.565
|% -1,30
|
|KOZAL
|116,10
|949.628.203
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|675.106.500
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,48
|422.998.568
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|331.497.460
|% -5,92
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4015
|7,4040
|% 0,82
|
|Euro
|8,9629
|8,9654
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1447
|% 0,35
|
|Frank
|8,2875
|8,3374
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,63
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,16
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,04
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:32DOKTA
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 970 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 46 kaybederek (% -2.47 ) 1, 319
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, TACTR, INTEM, VAKFN, GLRYH, BTCIM, COSMO, SEKUR
-
16:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, MERIT, UZERB, AVHOL, YAPRK, SONME, SNKRN
-
16:31
LUKSK, TACTR, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında