***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 10:00
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909252
BIST
11:231.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,74
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:237,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:238,5246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:23409,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,90
|Açılış
|: 409,58
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,45
BIST En Aktif Hisseler11:21
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.877.875
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|36.419.576
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.393.084
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,40
|6.306.637
|% 9,82
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|56.070.449
|% -9,98
|
|AYCES
|86,40
|3.722.763
|% -6,54
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|KOZAL
|136,60
|411.000.351
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,60
|331.548.110
|% -1,91
|
|SASA
|32,62
|321.983.104
|% 4,22
|
|KOZAA
|18,19
|317.053.704
|% 1,11
|
|ESEN
|42,90
|290.751.233
|% 2,00
|
|DOHOL
|3,60
|331.548.110
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,57
|214.588.241
|% 0,39
|
|TSKB
|1,76
|122.938.715
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|99.539.826
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,38
|86.044.380
|% -2,82
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0296
|7,0309
|% 0,07
|
|Euro
|8,5148
|8,5206
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6648
|9,7133
|% -0,13
|
|Frank
|7,8537
|7,9010
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8675
|1,8769
|% 0,01
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:32AYEN
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 656, 421 adet işlem
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11:30DAGHL
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 517 adet işlem
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TKFEN
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11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.70 ) 1, 347
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11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, KRGYO, DARDL, INVEO, NIBAS