***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:02
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913221
BIST
12:521.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,30
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:527,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:528,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:52417,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,41
|Açılış
|: 417,13
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|SILVR
|6,58
|20.508.713
|% 8,76
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,40
|917.673.474
|% 0,94
|
|THYAO
|13,28
|892.265.073
|% -0,82
|
|GARAN
|8,90
|614.663.122
|% -1,98
|
|SASA
|41,14
|545.809.271
|% -1,34
|
|PETKM
|5,18
|507.463.049
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|267.663.485
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|284.902.740
|% -2,16
|
|KARSN
|4,07
|414.657.201
|% -3,78
|
|PETKM
|5,18
|507.463.049
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|123.557.738
|% -2,21
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3574
|7,3614
|% 0,12
|
|Euro
|8,9270
|8,9341
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2066
|10,2578
|% -0,61
|
|Frank
|8,0909
|8,1397
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,21
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-6,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,09
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,33
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,17
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|-0,64
|