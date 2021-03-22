***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:23
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919602
BIST
12:431.391
En Yüksek
|Değişim
|: -9,02%
|| -137,89
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:437,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 9,62%
|| 0,6940
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:439,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 9,77%
|| 0,8395
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:43441,25
En Yüksek
|Değişim
|: 9,00%
|| 36,42
|Açılış
|: 441,25
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:43
|TRILC
|31,32
|104.696.790
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,99
|10.428.304
|% 6,52
|
|BJKAS
|6,03
|215.560.348
|% 2,38
|
|DOCO
|614,20
|69.166.344
|% 0,36
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|KONTR
|77,85
|23.120.930
|% -10,00
|
|INTEM
|41,40
|1.142.170
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|86.774.445
|% -10,00
|
|ULAS
|5,22
|2.542.808
|% -10,00
|
|BIMAS
|64,80
|268.139.320
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.084.143.785
|% -9,93
|
|THYAO
|12,47
|493.731.464
|% -9,57
|
|FROTO
|205,60
|452.297.012
|% -9,98
|
|SISE
|6,99
|409.704.929
|% -9,22
|
|PETKM
|5,45
|359.270.762
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.084.143.785
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|178.393.606
|% -9,52
|
|PETKM
|5,45
|359.270.762
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|147.851.412
|% -9,81
|
|SISE
|6,99
|409.704.929
|% -9,22
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8818
|7,9071
|% 9,62
|
|Euro
|9,3640
|9,4298
|% 9,77
|
|Sterlin
|10,9538
|11,0088
|% 9,83
|
|Frank
|8,5139
|8,5652
|% 10,12
|
|Riyal
|2,1076
|2,1182
|% 9,93
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-13,84
|
|Altın Gr.
|442
|442
|37,49
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.871
|2.949
|117,30
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|56,74
|
|Çeyrek
|696
|713
|28,37
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,42
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,36
|