***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:57
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927288
BIST
11:511.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:518,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:519,7025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0142
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:51452,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,72
|Açılış
|: 452,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MTRKS
|49,56
|5.045.753
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|764.814
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.548.631
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.575.887
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.134.611
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|14.934.427
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|338.491
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|EREGL
|16,65
|385.250.502
|% 1,52
|
|FENER
|34,10
|335.364.055
|% 8,95
|
|KOZAL
|112,20
|300.459.750
|% 0,27
|
|GARAN
|6,62
|266.553.383
|% 0,00
|
|NTGAZ
|13,79
|256.359.785
|% -7,33
|
|EKGYO
|1,77
|228.468.657
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|160.150.797
|% -1,45
|
|TSKB
|1,28
|100.036.202
|% -4,48
|
|GARAN
|6,62
|266.553.383
|% 0,00
|
|ODAS
|3,47
|138.540.507
|% -2,25
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1525
|% 0,04
|
|Euro
|9,6970
|9,7025
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1636
|11,2196
|% -0,03
|
|Frank
|8,7740
|8,8269
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% -0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,00
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,24
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