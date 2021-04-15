***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:06
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928369
BIST
12:571.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:578,0380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0218
12:579,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:57451,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,15
|Açılış
|: 451,48
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:55
|QUAGR
|26,48
|26.137.243
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.191.554
|% 9,93
|
|TRGYO
|3,78
|199.447.727
|% 8,00
|
|EMKEL
|2,24
|2.864.389
|% 7,69
|
|EUKYO
|4,60
|1.697.381
|% 7,23
|
|TUREX
|17,38
|491.604.421
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.364.723
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.432.744
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.447.763
|% -9,94
|
|GARAN
|7,43
|2.971.303.616
|% 6,29
|
|SASA
|47,54
|815.229.174
|% 2,15
|
|EREGL
|18,17
|768.120.823
|% 3,71
|
|KRDMD
|7,67
|590.896.166
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,22
|530.097.222
|% 3,26
|
|GARAN
|7,43
|2.971.303.616
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,22
|530.097.222
|% 3,26
|
|TSKB
|1,35
|120.971.254
|% 1,50
|
|ODAS
|3,68
|292.375.145
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,67
|590.896.166
|% 3,65
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0188
|8,0262
|% -0,55
|
|Euro
|9,6327
|9,6391
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,0608
|11,1163
|% -0,15
|
|Frank
|8,6832
|8,7355
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1379
|2,1487
|% -0,29
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,56
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.977
|3.053
|-7,15
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,46
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,30
|