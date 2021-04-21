***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:01
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929818
BIST
10:071.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.359
10:078,1240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1317
En Düşük
8,0986
10:079,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7957
En Düşük
9,7531
10:07467,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,32
|Açılış
|: 467,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|4.934.946
|% 9,52
|
|FENER
|34,54
|25.670.513
|% 7,94
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|5.859.126
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|GARFA
|10,07
|75.171
|% -8,29
|
|AVGYO
|2,53
|476.289
|% -8,00
|
|PETKM
|6,62
|56.823.965
|% 0,76
|
|GARAN
|7,06
|38.464.892
|% -0,42
|
|GSRAY
|3,58
|26.515.999
|% 5,29
|
|FENER
|34,54
|25.670.513
|% 7,94
|
|EREGL
|18,23
|25.662.143
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,37
|25.268.310
|% -6,16
|
|EKGYO
|1,84
|22.258.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|23.980.705
|% -1,42
|
|TSKB
|1,25
|11.471.051
|% -0,79
|
|PETKM
|6,62
|56.823.965
|% 0,76
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1224
|8,1276
|% 0,25
|
|Euro
|9,7823
|9,7901
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2866
|11,3432
|% 0,14
|
|Frank
|8,8310
|8,8842
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1609
|2,1718
|% 0,24
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,20
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-0,32
|
Seans Raporu
10:05
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