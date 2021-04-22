***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:04
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930388
BIST
09:551.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -14,99
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.320
En Düşük
1.315
09:558,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1420
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3211
En Düşük
8,1672
09:5510,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1578
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0244
En Düşük
9,8213
09:55478,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,21
|Açılış
|: 478,09
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3144
|8,3211
|% 1,74
|
|Euro
|10,0162
|10,0244
|% 1,60
|
|Sterlin
|11,5353
|11,5932
|% 1,53
|
|Frank
|9,0332
|9,0876
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2055
|2,2165
|% 1,40
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,15
|
|Altın Gr.
|479
|479
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,09
|
|B. Petrol
|65,14
|65,14
|-0,18
|
Seans Raporu
09:55
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10:13VAKKO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 758 adet işlem
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10:12GEDIK
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 689 adet işlem
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10:11
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