***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 15:15
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943048
BIST
15:231.398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -16,10
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.395
15:238,7111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:2310,3615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0360
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:23500,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,27
|Açılış
|: 500,41
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IDGYO
|6,05
|1.314.750
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.230.278
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.867.263
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.059.646
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.692.201
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,12
|13.649.564
|% -5,85
|
|THYAO
|14,52
|962.478.036
|% -0,95
|
|GARAN
|8,22
|559.943.798
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|468.460.904
|% 0,47
|
|EREGL
|17,87
|414.260.989
|% -4,49
|
|KOZAL
|121,60
|404.411.189
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,13
|468.460.904
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|211.666.323
|% -0,46
|
|GARAN
|8,22
|559.943.798
|% 0,37
|
|THYAO
|14,52
|962.478.036
|% -0,95
|
|IHLGM
|1,19
|73.132.539
|% -1,65
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7109
|8,7122
|% -0,08
|
|Euro
|10,3543
|10,3619
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0540
|12,1144
|% -0,43
|
|Frank
|9,4384
|9,4953
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3186
|2,3303
|% 0,03
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,79
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|31,00
|
|Tam
|3.305
|3.389
|25,19
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|12,19
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,34
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,64
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 62 kaybederek (% -1.09 ) 1, 509
-
15:32XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 8, 094.00 milyon TL de
-
15:32ATATP
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 775, 394 adet işlem
-
15:31KRDMB
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 985 adet işlem
-
15:28EREGL
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 17.87 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 407, 312 adet işlem