***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:38
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962955
BIST
13:021.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:028,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:0210,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:02488,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,72
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ORCAY
|14,33
|139.271.846
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.000.069
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.216.116
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.950.293
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BURCE
|22,40
|18.289.440
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|GARAN
|9,45
|824.088.312
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|363.456.117
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|280.269.078
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,25
|263.195.796
|% -0,14
|
|THYAO
|12,44
|258.857.791
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,53
|363.456.117
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|824.088.312
|% 0,43
|
|HALKB
|4,77
|280.269.078
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|29.698.497
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,25
|263.195.796
|% -0,14
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4627
|8,4670
|% 0,06
|
|Euro
|10,0290
|10,0349
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6720
|11,7305
|% 0,49
|
|Frank
|9,1784
|9,2337
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2518
|2,2631
|% 0,13
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,70
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,19
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,83
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|