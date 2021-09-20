***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 14:24
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964514
BIST
14:381.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -29,62
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.389
14:388,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
14:3810,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
14:38490,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,97
|Açılış
|: 490,00
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler14:38
|EDIP
|3,76
|47.667.746
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.707.935
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|OYLUM
|8,12
|19.693.860
|% 9,58
|
|KTSKR
|58,45
|5.237.844
|% -9,94
|
|BRYAT
|378,70
|49.663.296
|% -7,57
|
|DGATE
|12,65
|6.058.692
|% -6,99
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|BMSCH
|8,73
|30.146.092
|% -6,83
|
|TEZOL
|18,87
|1.137.131.381
|% 2,33
|
|THYAO
|12,64
|571.537.972
|% -0,63
|
|GARAN
|9,16
|499.157.921
|% -2,45
|
|EREGL
|16,53
|290.616.101
|% -2,99
|
|TUPRS
|106,80
|282.211.236
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,38
|259.549.609
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,76
|175.605.112
|% -3,30
|
|TEZOL
|18,87
|1.137.131.381
|% 2,33
|
|GARAN
|9,16
|499.157.921
|% -2,45
|
|THYAO
|12,64
|571.537.972
|% -0,63
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6718
|% 0,29
|
|Euro
|10,1517
|10,1576
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,8188
|11,8781
|% -0,17
|
|Frank
|9,2794
|9,3353
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3051
|2,3166
|% 0,26
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,80
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|11,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|18,69
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,04
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-1,34
|