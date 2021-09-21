***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:09
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964647
BIST
12:581.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:588,6540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:5810,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:58490,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,03
|Açılış
|: 490,44
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:58
|KTSKR
|64,25
|25.126.809
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.107.032
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|UZERB
|30,40
|136.136
|% 8,49
|
|NUGYO
|11,91
|10.124.035
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.559.234
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|HUBVC
|10,92
|68.317.924
|% -5,94
|
|TEZOL
|17,03
|336.796.847
|% -5,07
|
|THYAO
|13,04
|678.105.096
|% 1,80
|
|GARAN
|9,19
|523.799.196
|% 1,21
|
|TEZOL
|17,03
|336.796.847
|% -5,07
|
|TUPRS
|109,10
|285.029.741
|% 1,49
|
|SISE
|8,24
|264.128.777
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|209.163.232
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,77
|107.400.482
|% -0,56
|
|GARAN
|9,19
|523.799.196
|% 1,21
|
|THYAO
|13,04
|678.105.096
|% 1,80
|
|SISE
|8,24
|264.128.777
|% 0,49
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6503
|8,6540
|% -0,12
|
|Euro
|10,1549
|10,1622
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7860
|11,8451
|% -0,12
|
|Frank
|9,2972
|9,3532
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% -0,35
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,60
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-2,00
|
|Tam
|3.231
|3.313
|-0,94
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|-0,46
|
|Çeyrek
|783
|801
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|0,81
|