***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 15:01
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965513
BIST
15:001.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
15:008,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
15:0010,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0633
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
15:00495,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 494,91
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler15:00
|YEOTK
|88,55
|26.038.347
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.061.643
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.698.977
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.633.278
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.969.223
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.663.579
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.794.154
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,06
|109.789.272
|% -9,56
|
|THYAO
|13,74
|872.357.567
|% 1,55
|
|GARAN
|8,87
|675.917.931
|% -0,56
|
|TUPRS
|112,80
|520.489.383
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,34
|394.928.498
|% -0,85
|
|KRDMD
|6,30
|308.637.225
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,34
|394.928.498
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|137.220.576
|% 0,00
|
|GARAN
|8,87
|675.917.931
|% -0,56
|
|THYAO
|13,74
|872.357.567
|% 1,55
|
|AKYHO
|2,26
|113.947.958
|% 8,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8771
|8,8806
|% 0,72
|
|Euro
|10,3665
|10,3819
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0338
|12,0941
|% -0,06
|
|Frank
|9,5346
|9,5920
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3593
|2,3711
|% 0,68
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-15,72
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.330
|-20,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|-18,96
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-9,17
|
|Çeyrek
|792
|810
|-4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,72
|