***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 17:45
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969575
BIST
17:291.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:298,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:2910,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0123
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:29507,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 507,39
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.145.444
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.956.276
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.007
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|208.698.950
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.096.299
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.586.885
|% -9,96
|
|GSDDE
|3,93
|34.674.229
|% -7,53
|
|DIRIT
|4,37
|75.350
|% -7,02
|
|TUPRS
|125,60
|626.480.507
|% 2,11
|
|THYAO
|14,24
|475.986.388
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,42
|359.824.242
|% 2,11
|
|TEZOL
|14,80
|264.252.193
|% 6,32
|
|KOZAL
|98,85
|236.743.520
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,42
|359.824.242
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,79
|212.487.518
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|143.164.865
|% 2,74
|
|TSKB
|1,20
|82.213.836
|% 0,00
|
|HALKB
|4,40
|169.996.365
|% 2,09
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9695
|8,9734
|% 0,06
|
|Euro
|10,3869
|10,3952
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,1914
|12,2525
|% 0,14
|
|Frank
|9,6472
|9,7053
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3831
|2,3951
|% -0,04
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|0,29
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|1,54
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Seans Raporu
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