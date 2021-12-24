***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2021 10:27
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985959
BIST
17:471.880
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 74,60
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.880
En Düşük
1.809
17:4711,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 4,19%
|| 0,4726
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
11,1232
17:4713,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,5114
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
12,4991
17:47680,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 23,82
|Açılış
|: 680,45
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:44
|EDATA
|16,39
|6.388.196
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|275.422.203
|% 9,99
|
|OYLUM
|6,06
|12.225.839
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.313.129
|% 9,98
|
|SOKM
|13,02
|143.544.791
|% 9,97
|
|RODRG
|18,99
|6.911.554
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|NUGYO
|6,56
|66.737.162
|% -9,89
|
|LIDFA
|4,11
|15.302.080
|% -9,87
|
|SISE
|13,68
|2.458.879.418
|% 6,13
|
|EREGL
|28,20
|2.319.548.062
|% 6,90
|
|THYAO
|20,68
|1.754.533.228
|% 7,65
|
|GARAN
|11,72
|1.605.609.370
|% -0,17
|
|SASA
|47,50
|1.559.360.121
|% 9,75
|
|YKBNK
|3,53
|670.733.846
|% -1,40
|
|SISE
|13,68
|2.458.879.418
|% 6,13
|
|KRDMD
|9,33
|1.464.126.276
|% 4,71
|
|EKGYO
|2,19
|305.491.236
|% 3,30
|
|GARAN
|11,72
|1.605.609.370
|% -0,17
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5728
|11,8004
|% 4,52
|
|Euro
|13,1916
|13,3467
|% 4,01
|
|Sterlin
|15,5312
|15,6091
|% 2,82
|
|Frank
|12,5926
|12,6685
|% 2,79
|
|Riyal
|3,0850
|3,1004
|% 2,92
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|675
|676
|19,10
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,57
|8,59
|0,28
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
17:44
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