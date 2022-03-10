***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 17:56
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009115
BIST
17:592.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:5914,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2040
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
17:5916,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1948
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:59958,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 19,45
|Açılış
|: 958,32
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OTTO
|34,98
|983.778
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.124
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.150.596
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|17.399.242
|% 9,95
|
|NTHOL
|8,97
|78.010.905
|% -7,43
|
|ULUUN
|8,55
|290.809.031
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,33
|60.516.130
|% -6,86
|
|OZKGY
|7,33
|60.516.130
|% -6,86
|
|SKTAS
|3,12
|23.719.972
|% -5,17
|
|KRDMD
|15,26
|5.330.578.937
|% 6,49
|
|THYAO
|25,74
|3.510.858.790
|% -1,53
|
|SASA
|53,80
|2.387.213.719
|% -3,58
|
|EREGL
|34,58
|2.324.112.653
|% 2,13
|
|TUPRS
|205,60
|2.272.225.047
|% 4,90
|
|KRDMD
|15,26
|5.330.578.937
|% 6,49
|
|ODAS
|1,52
|395.497.160
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,14
|487.694.023
|% -1,83
|
|DOHOL
|3,12
|680.502.984
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,69
|603.010.590
|% -1,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8212
|14,8413
|% 1,32
|
|Euro
|16,4050
|16,4521
|% 1,22
|
|Sterlin
|19,5345
|19,6325
|% 1,53
|
|Frank
|15,9699
|16,0661
|% 1,46
|
|Riyal
|3,9640
|3,9839
|% 1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|0,42
|
|Altın Gr.
|959
|960
|20,92
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,33
|
|B. Petrol
|115
|115
|3,42
|