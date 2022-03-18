***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2022 13:18
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011348
BIST
13:332.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,74
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:3314,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1077
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8113
En Düşük
14,6600
13:3316,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0278
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:33920,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,33
|Açılış
|: 920,52
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:33
|PENTA
|381,10
|41.847.272
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,80
|31.073.947
|% 8,97
|
|CRDFA
|2,12
|13.022.379
|% 7,07
|
|AKFGY
|2,70
|137.205.535
|% 6,72
|
|PKENT
|354,00
|24.487.016
|% -9,99
|
|AVGYO
|3,02
|11.028.765
|% -5,33
|
|ORCAY
|19,76
|120.204.869
|% -5,00
|
|GARFA
|12,42
|2.488.173
|% -4,61
|
|MAALT
|237,40
|11.143.091
|% -4,08
|
|THYAO
|28,08
|1.641.478.920
|% 0,79
|
|EREGL
|36,00
|1.061.858.465
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,91
|970.336.030
|% -0,53
|
|PETKM
|8,58
|730.108.211
|% 1,42
|
|SASA
|54,00
|611.725.939
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,56
|437.980.178
|% 2,89
|
|KARSN
|4,41
|446.968.395
|% 5,76
|
|PETKM
|8,58
|730.108.211
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,49
|239.525.446
|% 2,05
|
|KRDMD
|14,91
|970.336.030
|% -0,53
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7978
|14,8095
|% 0,73
|
|Euro
|16,3361
|16,3533
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3910
|19,4883
|% 0,73
|
|Frank
|15,7770
|15,8720
|% 1,08
|
|Riyal
|3,9329
|3,9526
|% 0,79
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,45
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,11
|