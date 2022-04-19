***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 13:02
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021753
BIST
13:172.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,90
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
13:1714,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
13:1715,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0396
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
13:17931,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 931,33
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ARMDA
|105,00
|4.015.984
|% 9,95
|
|DAGHL
|18,90
|7.561.908
|% 7,75
|
|IHAAS
|19,92
|20.698.046
|% 6,92
|
|AYEN
|15,39
|16.198.990
|% 6,65
|
|KUYAS
|6,40
|22.671.085
|% 6,31
|
|DESA
|12,81
|46.666.345
|% -9,98
|
|MMCAS
|3,26
|1.151.905
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,25
|39.429.037
|% -8,54
|
|MTRYO
|1,77
|854.352
|% -5,35
|
|METUR
|3,77
|15.265.600
|% -4,56
|
|GARAN
|14,45
|1.525.324.285
|% 0,21
|
|THYAO
|37,88
|1.468.017.710
|% 0,64
|
|KRDMD
|16,35
|1.441.315.195
|% 1,30
|
|TUPRS
|255,10
|1.064.201.227
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,34
|987.837.399
|% 1,91
|
|TSKB
|2,04
|490.753.801
|% 2,00
|
|ODAS
|2,46
|555.927.673
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,95
|652.282.747
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,34
|987.837.399
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,87
|587.364.524
|% 2,38
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6613
|14,6652
|% 0,20
|
|Euro
|15,8252
|15,8336
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0301
|19,1255
|% 0,21
|
|Frank
|15,4189
|15,5118
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8982
|3,9177
|% 0,34
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,56
|
|Altın Gr.
|931
|932
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|-32,00
|
|Tam
|6.143
|6.296
|-35,00
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-16,93
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,53
|