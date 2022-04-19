***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 13:52
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygul
14:502.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,28
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:5014,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0347
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6713
En Düşük
14,6258
14:5015,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0493
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:50933,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,68
|Açılış
|: 933,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:49
|DAGHL
|19,29
|9.078.364
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.191.649
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.210.791
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,10
|24.305.971
|% 7,89
|
|YATAS
|15,80
|182.459.701
|% 7,85
|
|ISGYO
|11,07
|52.028.796
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.410.621
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.938.392
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,89
|32.481.640
|% -5,50
|
|GARAN
|14,46
|1.741.156.911
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,41
|1.694.987.026
|% 1,67
|
|THYAO
|37,88
|1.620.510.000
|% 0,64
|
|TUPRS
|256,20
|1.362.789.156
|% 1,87
|
|SISE
|18,04
|1.165.919.681
|% -0,17
|
|ODAS
|2,51
|860.489.910
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|551.199.189
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|721.363.062
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,33
|1.161.940.394
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,85
|620.530.641
|% 1,85
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6666
|% 0,20
|
|Euro
|15,8278
|15,8378
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0259
|19,1213
|% 0,19
|
|Frank
|15,4025
|15,4953
|% -0,19
|
|Riyal
|3,8981
|3,9176
|% 0,34
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|0,99
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,36
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
-
15:03TKNSA
Yüzde 4.52 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 433, 294 adet işlem
-
15:02TKNSA
Yüzde 4.40 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 428, 294 adet işlem
-
15:01AYEN
Yüzde 5.96 oranında artışla 15.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 651 adet işlem
-
15:00XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 28, 226.00 milyon TL de
-
14:59KUTPO
Yüzde 6.76 oranında artışla 49.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 009 adet işlem