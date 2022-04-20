***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 11:44
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022250
BIST
11:382.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,59
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:3814,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:3815,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9093
En Düşük
15,8030
11:38916,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,78
|Açılış
|: 916,59
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:36
|DAGHL
|21,00
|5.764.812
|% 8,86
|
|MANAS
|26,48
|35.169.142
|% 6,35
|
|OYYAT
|64,65
|27.327.557
|% 6,33
|
|NATEN
|66,85
|69.986.022
|% 6,03
|
|SMRTG
|18,05
|212.598.517
|% 5,06
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|DOBUR
|46,28
|2.871.922
|% -5,20
|
|KAPLM
|53,00
|3.890.921
|% -5,10
|
|PEGYO
|1,39
|25.690.002
|% -4,79
|
|ISGYO
|10,57
|46.464.794
|% -4,52
|
|THYAO
|38,92
|2.363.869.541
|% 0,41
|
|GARAN
|14,16
|826.999.134
|% -0,14
|
|PETKM
|10,47
|798.148.618
|% 1,85
|
|EREGL
|35,74
|704.346.040
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,30
|696.729.437
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|447.369.296
|% 1,98
|
|YKBNK
|5,25
|612.434.136
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,87
|300.378.220
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,24
|226.550.784
|% 2,75
|
|PETKM
|10,47
|798.148.618
|% 1,85
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6698
|% 0,13
|
|Euro
|15,8879
|15,8981
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,0469
|19,1424
|% 0,32
|
|Frank
|15,3974
|15,4901
|% 0,50
|
|Riyal
|3,8993
|3,9189
|% 0,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-6,59
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,35
|