***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 16:49
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022339
BIST
16:452.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,97
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:4514,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6782
En Düşük
14,6396
16:4515,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1089
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:45920,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,51
|Açılış
|: 920,02
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DAGI
|3,54
|50.370.002
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|105.051.232
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|69.137.534
|% 7,47
|
|AYEN
|17,00
|24.007.685
|% 7,12
|
|EDATA
|16,20
|51.546.856
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,22
|17.643.168
|% -6,94
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,88
|3.517.098.723
|% 0,31
|
|SISE
|18,34
|2.430.119.384
|% 2,06
|
|GARAN
|14,24
|2.198.162.815
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,30
|1.593.964.755
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,28
|1.369.387.526
|% -0,73
|
|ODAS
|2,63
|1.002.676.495
|% 3,95
|
|YKBNK
|5,30
|1.593.964.755
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|822.853.282
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|402.073.050
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,24
|366.104.751
|% 2,75
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6727
|14,6782
|% 0,19
|
|Euro
|15,9086
|15,9249
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,1012
|19,1970
|% 0,61
|
|Frank
|15,4094
|15,5022
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,41
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-45,04
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-21,79
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-10,89
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,01
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00DAGI
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 770, 816 adet işlem
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16:59ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 469, 408 adet işlem
-
16:58YKSLN
Yüzde 4.41 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 059, 336 adet işlem
-
16:57OYLUM
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 372 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TTKOM, KCHOL