***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:41
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023961
BIST
17:352.424
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -58,47
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3514,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0373
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3515,7726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0611
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:35905,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,41
|Açılış
|: 905,09
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ACSEL
|43,12
|68.693.191
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.652.095
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.064.224
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.410.337
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,98
|43.725.340
|% -9,75
|
|TSPOR
|5,87
|256.159.221
|% -9,13
|
|KGYO
|4,69
|22.030.702
|% -8,58
|
|THYAO
|39,34
|6.607.735.132
|% -0,66
|
|KRDMD
|14,76
|2.980.213.133
|% -1,99
|
|GARAN
|14,97
|1.888.105.035
|% 0,00
|
|EREGL
|33,32
|1.864.695.590
|% -3,42
|
|SISE
|17,71
|1.861.626.660
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.278.779.115
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.693.735.545
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|751.287.713
|% -3,63
|
|KRDMD
|14,76
|2.980.213.133
|% -1,99
|
|TSKB
|1,91
|381.485.334
|% -4,02
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7984
|14,8046
|% 0,25
|
|Euro
|15,7624
|15,7729
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,6817
|18,7754
|% -0,50
|
|Frank
|15,3832
|15,4759
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,14
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,60
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 37 altında . İşlem hacmi 44, 234.00 milyon TL de
-
17:50TUPRS
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 245.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 809, 258 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 814, 221 adet işlem
-
17:46TUPRS
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 245.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 958 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TCELL, GARAN