***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 15:20
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031751
BIST
16:242.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,07
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
16:2415,8320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0408
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
16:2416,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0705
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
16:24943,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,01
|Açılış
|: 943,56
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PRKAB
|38,34
|90.612.155
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|22.988.773
|% 9,95
|
|IMASM
|51,55
|7.230.511
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.465.242
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.752.802
|% 9,87
|
|MEPET
|4,50
|26.999.889
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,04
|25.400.254
|% -9,96
|
|POLTK
|636,00
|30.521.946
|% -9,53
|
|OZRDN
|9,25
|1.825.921
|% -7,50
|
|THYAO
|42,80
|2.645.261.145
|% -0,14
|
|GARAN
|15,46
|1.981.786.882
|% -4,86
|
|ASELS
|23,52
|1.890.751.150
|% 3,25
|
|SISE
|19,23
|1.596.653.630
|% -0,98
|
|SAHOL
|19,64
|1.241.586.406
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,27
|470.240.388
|% 5,83
|
|METRO
|1,21
|279.207.370
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,37
|866.890.294
|% 0,92
|
|KARSN
|5,86
|1.139.066.397
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,58
|444.183.749
|% -1,90
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8270
|15,8349
|% -0,24
|
|Euro
|16,8611
|16,8814
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,8112
|19,9105
|% 0,22
|
|Frank
|16,3304
|16,4287
|% 0,69
|
|Riyal
|4,2048
|4,2259
|% -0,33
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,25
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|-7,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,12
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,06
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,20
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.21 ) 2, 120
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERHL, PRKAB, LIDFA, INTEM
-
16:34
TSGYO, AKFGY, DERHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
IHAAS, INFO, GSDHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 84 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem