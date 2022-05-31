***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 12:03
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033527
BIST
13:092.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,74
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:0916,4235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0433
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:0917,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0289
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:09977,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 977,21
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MRGYO
|1,54
|19.934.809
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.692.982
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.492.802
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|14.959.440
|% 9,91
|
|ESCOM
|16,04
|34.007.909
|% 8,75
|
|KZBGY
|70,20
|22.392.800
|% -9,36
|
|AVGYO
|3,09
|19.495.286
|% -7,76
|
|AKFGY
|2,32
|170.263.224
|% -6,07
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|SELVA
|8,07
|6.177.992
|% -3,58
|
|THYAO
|48,92
|3.820.981.099
|% -1,21
|
|TUPRS
|273,10
|1.273.805.331
|% 5,44
|
|SASA
|35,42
|1.245.193.185
|% 3,63
|
|GARAN
|14,63
|1.163.477.298
|% 1,81
|
|ASELS
|24,24
|950.079.978
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,70
|507.899.300
|% 0,37
|
|DOHOL
|4,00
|715.923.697
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,61
|710.675.011
|% 1,32
|
|TSKB
|2,23
|324.365.850
|% 5,69
|
|SKBNK
|1,27
|148.679.800
|% 1,60
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4202
|16,4235
|% 0,26
|
|Euro
|17,6187
|17,6368
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,6306
|20,7341
|% -0,16
|
|Frank
|17,0482
|17,1509
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3663
|4,3882
|% 0,30
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-4,92
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|1,00
|
|Tam
|6.466
|6.629
|0,96
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|0,47
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,22
|