***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 11:42
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034172
BIST
11:342.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,26
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:3416,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0686
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:3417,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1947
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:34980,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,80
|Açılış
|: 980,02
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.535.455
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|EPLAS
|18,92
|26.766.665
|% 9,17
|
|KRSTL
|7,52
|5.784.715
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|151.393.282
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,68
|7.877.353
|% -4,29
|
|MRGYO
|1,57
|9.322.444
|% -4,27
|
|THYAO
|49,96
|1.670.787.922
|% 1,42
|
|SASA
|38,26
|658.815.469
|% 1,43
|
|PETKM
|10,33
|589.580.480
|% 2,38
|
|HEKTS
|34,12
|478.930.301
|% 2,46
|
|KRDMD
|15,04
|477.718.472
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,84
|247.497.365
|% 1,07
|
|YKBNK
|4,78
|386.938.683
|% 0,84
|
|TSKB
|2,26
|130.177.967
|% -1,74
|
|PETKM
|10,33
|589.580.480
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,25
|67.601.912
|% -3,10
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4583
|16,4608
|% 0,42
|
|Euro
|17,6448
|17,6907
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,5620
|20,6651
|% 0,77
|
|Frank
|17,0753
|17,1782
|% 0,74
|
|Riyal
|4,3782
|4,4001
|% 0,47
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,68
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,13
|
Seans Raporu
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