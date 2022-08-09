***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:00
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053355
BIST
11:252.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 11,13
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.806
En Düşük
2.781
11:2517,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:2518,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1015
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4023
En Düşük
18,2767
11:251.035,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.035,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,39
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KRTEK
|22,00
|38.310.564
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.479.480
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.008.654
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.125.019
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|57.697.656
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.797.846
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|120.176.452
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,18
|11.965.522
|% -9,41
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,40
|1.627.552.150
|% 1,11
|
|ISCTR
|6,03
|863.650.760
|% -5,19
|
|TUPRS
|279,30
|661.428.283
|% 2,12
|
|SASA
|52,05
|656.436.249
|% 0,10
|
|EREGL
|28,68
|530.300.153
|% -0,07
|
|ISCTR
|6,03
|863.650.760
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,40
|347.253.072
|% -1,16
|
|YKBNK
|5,22
|511.554.689
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,61
|113.226.989
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,30
|137.347.030
|% 0,44
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9691
|% 0,11
|
|Euro
|18,3983
|18,4055
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6597
|21,7683
|% 0,32
|
|Frank
|18,7670
|18,8800
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,17
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,95
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.930
|6.987
|0,00
|
|Yarım
|3.377
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|-1,43
|