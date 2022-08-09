***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 15:14
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053451
BIST
15:062.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -16,97
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.773
15:0617,9338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0158
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:0618,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0618
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:061.031,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.031,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KRTEK
|22,00
|40.001.990
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|45.215.981
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.817.389
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.373.856
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.794.442
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.372.133
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.258.867
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,30
|31.368.952
|% -9,11
|
|AKSUE
|29,92
|12.740.591
|% -6,91
|
|THYAO
|58,30
|3.579.944.100
|% -0,77
|
|ISCTR
|5,97
|2.006.282.516
|% -6,13
|
|EKGYO
|3,47
|1.299.637.580
|% 0,87
|
|TUPRS
|278,20
|1.298.394.587
|% 1,72
|
|SASA
|51,05
|1.166.356.997
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,47
|1.299.637.580
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,97
|2.006.282.516
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,23
|1.131.487.542
|% 0,58
|
|MOBTL
|1,97
|379.121.816
|% 4,79
|
|ALBRK
|1,60
|198.296.692
|% 3,23
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9208
|17,9338
|% -0,09
|
|Euro
|18,3467
|18,3600
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,6113
|21,7197
|% 0,10
|
|Frank
|18,6883
|18,8009
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7516
|4,7754
|% -0,08
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,13
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.916
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.370
|3.408
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|1,29
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21BMSCH
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 690 adet işlem
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15:20XU100
Endeks 2, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 27, 705.00 milyon TL de
-
15:20EDATA
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 282 adet işlem
-
15:19KERVT
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 295, 732 adet işlem
-
15:17KZBGY
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 788 adet işlem