***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:35
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100214
BIST
15:004.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,23%
|| -161,35
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:0018,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:0020,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:001.136,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.136,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:58
|SDTTR
|56,65
|6.203.798
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.478.502
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.603.787
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,37
|285.630.579
|% 6,66
|
|GOZDE
|21,06
|348.940.365
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|367.879.936
|% -9,99
|
|FLAP
|12,18
|211.192.684
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|26.824.780
|% -9,98
|
|THYAO
|127,80
|6.057.407.319
|% -2,59
|
|EREGL
|37,44
|4.286.651.301
|% -1,11
|
|ASELS
|54,70
|3.582.834.671
|% -5,93
|
|KRDMD
|17,67
|3.232.813.263
|% -2,59
|
|KOZAL
|540,40
|3.228.027.107
|% -4,01
|
|EKGYO
|8,24
|2.223.138.047
|% -3,06
|
|YKBNK
|8,93
|2.137.819.929
|% -6,30
|
|KRDMD
|17,67
|3.232.813.263
|% -2,59
|
|KATMR
|2,10
|340.348.649
|% -9,48
|
|SKBNK
|2,58
|422.744.813
|% -5,49
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7759
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,1664
|20,1749
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7155
|22,8295
|% -0,13
|
|Frank
|20,2165
|20,3383
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% -0,01
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.685
|7.741
|6,00
|
|Yarım
|3.733
|3.787
|3,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|