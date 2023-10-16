***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 13:36
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206688
BIST
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16:087.983
En Düşük
|Değişim
|: -1,60%
|| -129,87
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:0827,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1171
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:0829,4293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2238
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:081.719,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.719,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:06
|FMIZP
|316,80
|223.481.199
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.515.435
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,99
|109.883.858
|% -9,32
|
|AVGYO
|7,07
|38.057.692
|% -9,13
|
|BYDNR
|35,44
|71.363.608
|% -9,13
|
|ESCAR
|183,50
|128.312.896
|% -8,66
|
|THYAO
|223,10
|5.081.052.566
|% 0,41
|
|KOZAL
|27,94
|4.950.486.095
|% 2,19
|
|BRSAN
|926,40
|4.020.818.453
|% -6,74
|
|TUPRS
|141,80
|3.926.624.972
|% -3,21
|
|KOZAA
|71,45
|3.214.281.495
|% 4,92
|
|EKGYO
|7,53
|1.738.367.380
|% -1,44
|
|ZOREN
|6,25
|1.364.818.476
|% 0,16
|
|KOZAL
|27,94
|4.950.486.095
|% 2,19
|
|QUAGR
|6,38
|1.010.781.824
|% -5,06
|
|ODAS
|12,95
|1.762.509.408
|% -3,36
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8760
|27,8809
|% 0,42
|
|Euro
|29,4192
|29,4291
|% 0,77
|
|Sterlin
|33,8328
|34,0025
|% 0,67
|
|Frank
|30,7961
|30,9817
|% 0,49
|
|Riyal
|7,4119
|7,4490
|% 0,45
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.584
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|