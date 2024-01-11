***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2024 10:52
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238339
BIST
'
11:167.900
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 25,35
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:1630,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
11:1633,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1910
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:161.961,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.961,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:14
|IDEAS
|144,80
|55.230.615
|% 9,95
|
|DOGUB
|18,46
|121.055.387
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|310.606.476
|% 9,92
|
|BAYRK
|22,70
|25.339.099
|% 7,38
|
|BEGYO
|4,77
|156.103.855
|% 7,19
|
|POLTK
|17.400,00
|81.377.045
|% -6,60
|
|AVGYO
|9,57
|18.270.927
|% -6,18
|
|BURVA
|84,00
|7.322.985
|% -4,00
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|ICUGS
|11,72
|4.649.583
|% -2,98
|
|THYAO
|246,30
|2.817.576.870
|% -1,44
|
|EREGL
|44,24
|2.273.509.294
|% -1,78
|
|ISCTR
|25,36
|1.880.582.450
|% -1,32
|
|AKBNK
|40,58
|1.472.254.484
|% -0,39
|
|GARAN
|65,85
|1.453.860.297
|% 3,21
|
|ISCTR
|25,36
|1.880.582.450
|% -1,32
|
|YKBNK
|23,20
|1.371.032.741
|% -1,53
|
|EREGL
|44,24
|2.273.509.294
|% -1,78
|
|EKGYO
|8,19
|382.090.654
|% -0,73
|
|AKBNK
|40,58
|1.472.254.484
|% -0,39
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0070
|30,0119
|% 0,17
|
|Euro
|33,0553
|33,0931
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,1882
|38,3797
|% 0,42
|
|Frank
|35,1459
|35,3577
|% 0,29
|
|Riyal
|7,9783
|8,0183
|% 0,19
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|926,33
|927,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,19
|1.013,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,41
|77,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,05
|2.032,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:14
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