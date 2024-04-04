***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 15:08
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267143
BIST
'
17:219.099
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 153,13
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:2131,8911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0632
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:2134,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1770
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:212.350,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,78
|Açılış
|: 2.350,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:19
|SEKUR
|14,74
|45.333.010
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.091.844.692
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,60
|504.668.538
|% -9,15
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PGSUS
|796,50
|1.900.615.024
|% -1,30
|
|KOZAL
|22,04
|1.596.902.679
|% 3,67
|
|EKGYO
|9,24
|1.291.444.508
|% 2,67
|
|AGROT
|35,02
|1.126.218.568
|% -7,50
|
|EKGYO
|9,24
|1.291.444.508
|% 2,67
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|AKFGY
|2,14
|166.101.750
|% 3,88
|
|KOZAL
|22,04
|1.596.902.679
|% 3,67
|
|PEKGY
|9,89
|641.816.566
|% -1,98
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8810
|31,8900
|% -0,20
|
|Euro
|34,7296
|34,7532
|% 0,44
|
|Sterlin
|40,1157
|40,3167
|% -0,50
|
|Frank
|34,9856
|35,1609
|% -0,87
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,92
|26,95
|% 0,66
|
|Platin
|941,35
|945,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,03
|1.038,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,38
|89,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,64
|2.292,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:19
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 209, 41 artarak (% 2.16 ) 9, 907
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17:34XU100
Endeks 9, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 98, 416.00 milyon TL de
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17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem
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17:31BNTAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 171 adet işlem
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17:29XU100
Endeks 9, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 96, 598.00 milyon TL de