***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2020 10:12
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840067
BIST
10:1398.679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 508,32
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.715
En Düşük
98.310
10:136,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
10:137,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4765
10:13388,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,58
|Açılış
|: 388,16
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|2.545.859
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|67.099
|% 9,98
|
|PINSU
|5,88
|5.055.619
|% 9,91
|
|FORMT
|3,55
|946.380
|% 9,91
|
|GLRYH
|7,11
|420.827
|% 9,89
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|GARAN
|8,07
|64.296.284
|% 0,00
|
|SOKM
|11,32
|59.683.421
|% 6,49
|
|ASELS
|26,58
|53.880.077
|% -0,75
|
|SASA
|8,95
|51.526.510
|% 2,64
|
|THYAO
|10,29
|48.219.587
|% -0,77
|
|TSKB
|1,00
|20.587.716
|% 1,01
|
|KARSN
|1,59
|28.956.341
|% 1,27
|
|GSRAY
|2,63
|32.635.467
|% 0,77
|
|GUSGR
|2,82
|29.641.640
|% 0,00
|
|ECILC
|4,77
|47.836.050
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5645
|8,6074
|% 0,20
|
|Frank
|7,0913
|7,1340
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8500
|1,8592
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,78
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.548
|10,30
|
|Tam
|2.551
|2.614
|10,50
|
|Yarım
|1.243
|1.276
|5,10
|
|Çeyrek
|623
|638
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,29
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,68
|21,68
|0,35
|