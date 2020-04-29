***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 10:27
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840998
BIST
10:15101.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 367,40
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.910
10:156,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:157,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:15384,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 384,20
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|20.782.659
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.519.134
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|960.185
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|11.723.730
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|PGSUS
|50,00
|7.293.955
|% -4,76
|
|SOKM
|12,05
|235.427.046
|% -0,41
|
|GARAN
|8,38
|70.406.461
|% 0,84
|
|THYAO
|10,59
|61.741.059
|% -0,56
|
|MPARK
|17,22
|56.303.581
|% 5,64
|
|ECILC
|5,19
|49.391.597
|% 2,77
|
|ADESE
|1,53
|37.794.301
|% 9,29
|
|ODAS
|1,78
|44.434.169
|% 2,89
|
|SOKM
|12,05
|235.427.046
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,10
|20.779.660
|% 3,77
|
|ECILC
|5,19
|49.391.597
|% 2,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6861
|8,7297
|% 0,37
|
|Frank
|7,1562
|7,1993
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|1,06
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,50
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,60
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,58
|23,58
|0,84
|
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