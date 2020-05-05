***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 10:21
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842495
BIST
11:4699.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 160,57
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.995
11:467,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:467,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:46385,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.531
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.929.986
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,14
|304.654.499
|% -6,77
|
|GARAN
|8,26
|253.098.354
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,25
|247.314.933
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,45
|213.048.781
|% -3,69
|
|KRDMD
|2,25
|247.314.933
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,68
|211.113.353
|% -3,60
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,90
|105.190.138
|% 3,26
|
|KARSN
|1,78
|72.386.088
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7380
|8,7818
|% 0,00
|
|Frank
|7,2479
|7,2916
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|-7,50
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-7,70
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-3,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,06
|29,06
|1,86
|
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