***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 10:26
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843967
BIST
11:4398.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 308,05
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:437,0921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:437,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:43388,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 388,80
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.420.523
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,40
|1.855.180
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,52
|38.215.063
|% -7,35
|
|KRDMA
|3,00
|26.989.880
|% -7,12
|
|SEYKM
|11,91
|29.423.298
|% -7,03
|
|ISFIN
|3,85
|453.264.175
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,38
|297.624.897
|% -2,06
|
|GARAN
|7,86
|209.963.056
|% 0,00
|
|MGROS
|30,82
|184.101.428
|% 3,91
|
|ECILC
|4,81
|171.476.079
|% 7,13
|
|IHLGM
|1,12
|80.560.678
|% 1,82
|
|IHYAY
|0,95
|22.250.284
|% -1,04
|
|EKGYO
|1,23
|26.400.461
|% 0,82
|
|ODAS
|1,76
|34.357.005
|% -0,56
|
|CEMAS
|1,05
|13.335.049
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7384
|8,7822
|% -0,29
|
|Frank
|7,2570
|7,3007
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8823
|1,8917
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,93
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-19,00
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,60
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
|