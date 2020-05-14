***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 09:54
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844873
BIST
11:04100.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -62,20
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
11:046,9643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
11:047,5365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
11:04384,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,15
|Açılış
|: 384,05
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.345.174
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|4.843.381
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.454.890
|% -9,63
|
|POLTK
|128,50
|63.950
|% -7,55
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|340.354
|% -6,01
|
|ASELS
|29,38
|468.451.953
|% 2,51
|
|GARAN
|7,80
|253.349.974
|% -1,27
|
|ECILC
|6,55
|221.008.967
|% 9,90
|
|ISFIN
|3,86
|137.871.841
|% -0,26
|
|TTKOM
|7,41
|135.351.949
|% -1,59
|
|YGYO
|0,63
|25.930.234
|% 6,78
|
|KRDMD
|2,45
|92.122.697
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,86
|137.871.841
|% -0,26
|
|ECILC
|6,55
|221.008.967
|% 9,90
|
|GARAN
|7,80
|253.349.974
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4732
|8,5157
|% -0,43
|
|Frank
|7,1270
|7,1700
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-1,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.510
|-8,10
|
|Tam
|2.542
|2.576
|-8,20
|
|Yarım
|1.241
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,62
|