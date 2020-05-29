***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2020 18:08
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847752
BIST
17:57105.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -113,85
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:576,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:577,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:57381,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,02
|Açılış
|: 381,44
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.886.112
|% 10,00
|
|PKENT
|188,50
|2.192.269
|% 9,98
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.524
|% 9,93
|
|DAGHL
|6,80
|1.273.385
|% 9,85
|
|BJKAS
|2,46
|237.767.066
|% 9,82
|
|TUKAS
|8,55
|704.994.300
|% -10,00
|
|CMENT
|28,52
|3.209.929
|% -9,97
|
|FRIGO
|12,74
|94.804
|% -9,96
|
|EGCYH
|0,48
|688.445
|% -9,43
|
|ALYAG
|1,06
|1.335.899
|% -9,40
|
|GARAN
|7,87
|1.570.841.621
|% 1,16
|
|THYAO
|12,47
|941.691.255
|% -1,66
|
|GSRAY
|3,33
|746.082.726
|% 7,77
|
|TUKAS
|8,55
|704.994.300
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,28
|659.177.901
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|659.177.901
|% 2,70
|
|GSRAY
|3,33
|746.082.726
|% 7,77
|
|TSKB
|1,09
|238.866.816
|% 3,81
|
|GARAN
|7,87
|1.570.841.621
|% 1,16
|
|MNDRS
|2,13
|324.895.516
|% 9,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4335
|8,4758
|% 0,77
|
|Frank
|7,0820
|7,1247
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|13,75
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.504
|30,30
|
|Tam
|2.546
|2.573
|23,60
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|15,20
|
|Çeyrek
|621
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-0,44
|