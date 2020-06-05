***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2020 09:50
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849351
BIST
11:08110.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 612,58
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
110.086
11:086,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7692
En Düşük
6,7351
11:087,6828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
11:08371,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,51
|Açılış
|: 371,62
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|174.394
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.661.111
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.287.557
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.020.055
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|992.301
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|3.436.219
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.519.229
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|9.881.547
|% -9,84
|
|THYAO
|12,73
|360.517.252
|% 1,11
|
|GARAN
|8,18
|233.966.648
|% 0,49
|
|TUPRS
|88,95
|187.466.778
|% 2,77
|
|PETKM
|3,80
|151.674.192
|% -1,55
|
|ASELS
|31,92
|133.652.894
|% 0,76
|
|CEMAS
|1,25
|56.327.877
|% 1,63
|
|PETKM
|3,80
|151.674.192
|% -1,55
|
|MNDRS
|2,77
|108.746.772
|% 8,63
|
|IHLGM
|1,33
|47.214.966
|% -1,48
|
|KARSN
|1,91
|64.764.962
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5488
|8,5917
|% 0,81
|
|Frank
|7,0461
|7,0885
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,43
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.522
|9,00
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-3,50
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,70
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,86
|